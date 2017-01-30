العاهل الاردني يندد بالهجوم الارهابي “البشع” في مسجد كيبك

ندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بـ”الهجوم الارهابي البشع” الذي استهدف المصلين في مسجد كيبك الكبير في كندا، والذي اسفر عن مقتل 6 اشخاص واصابة 8 آخرين، بحسب بيان اصدره الديوان الملكي الاثنين.

واكد البيان ان “الملك عبد الله ندد بالهجوم الارهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في مقاطعة كيبك الكندية، أمس، وأودى بحياة عدد من الضحايا البريئة وإصابة آخرين”.

وأكد الملك في برقية بعث بها اليوم إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، “وقوف الأردن إلى جانب كندا في التصدي لخطر الإرهاب بأشكاله كافة”. وعبر في البرقية عن “أصدق مشاعر التعزية والمواساة”.

وكان رجلان ملثمان اطلقا النار أمس على مصلين في مسجد في كيبك، ما اسفر عن سقوط 6 قتلى قبل ان توقفهما الشرطة.