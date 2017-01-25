العاهل الأردني: روسيا تلعب دورا هاماً بحل أزمة السورية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، لدعمه المحادثات السورية التي عقدت هذا الأسبوع في آستانة عاصمة قازاخستان.
وقال الملك عبد الله إن “روسيا تلعب دورا هاما في حل الأزمة في سوريا”.
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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