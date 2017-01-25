العاهل الأردني: روسيا تلعب دورا هاماً بحل أزمة السورية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، لدعمه المحادثات السورية التي عقدت هذا الأسبوع في آستانة عاصمة قازاخستان.

وقال الملك عبد الله إن “روسيا تلعب دورا هاما في حل الأزمة في سوريا”.