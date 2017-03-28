العاهلان السعودي والاردني: نتمسك بمواصلة الحرب على الإرهاب

توافد الزعماء والقادة العرب الى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان استعداداً للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق الاربعاء، في البحر الميت.

وابرز الواصلين الوفد اللبناني برئاسة رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، كذلك حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي استقبله العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، باستعراض عسكري في ميدان الراية.

وحضر العاهل السعودي استعراض عسكري ضخم في ميدان الراية بعمّان الذي وصل اليه مع العاهل الاردني بمواكبة فرسان الحرس الملكي الأردني بالتزامن مع اطلاق اثنتين واربعين طلقة مدفعية ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين.

وافتتح العرض بعزف السلامبن الملكيبن السعودي والأردني، فيما حلقت طائرتان عموديتان من أمام المنصة الرئيسة ترفعان علمي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي ختام العرض العسكري منح الملك الاردني ضيفه قلادة الحسين بن علي أرفع وسام أردني.

وكان الملكان عقدا مساء الاثنين محادثات ثنائية وموسعة في قصر الحسينية، شددا خلالها على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحثا آفاق تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين بلديهما في مجالات وقطاعات حيوية عدة.

كما اكدت القمة السعودية الاردنية ضرورة تنسيق المواقف إزاء المحاور والقضايا التي ستركز عليها القمة العربية في عمّان، بما يسهم في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، والنهوض بالتعاون العربي إلى أعلى المراتب.

وجدد العاهلان تمسكهما بمواصلة الحرب على الإرهاب، ورفضهما لكل أشكال العنف والإرهاب الذي بات يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين.

وتطرقت المباحثات إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها، وبما يمكّن شعوبها من العيش بأمن وسلام.

كذلك حضرت القضية الفلسطينية في لقاء القمة، حيث دعا العاهل الاردني الى تكثيف الجهود لتحريك عملية السلام، استناداً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس وعدم المساس به، لما سيكون له من انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

هذا وشهد العاهلان السعودي والاردني توقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية.

ويتغيب عن القمة كل من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وسلطان عمان قابوس بن سعيد والرئيس العراقي فؤاد معصوم والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد.

ولن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة بسبب تعليق عضوية سورية في الجامعة منذ 2011، كما يمثل ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لعدم وجود رئيس في الوقت الحالي.