العالم يحتفل بعيد الميلاد وسط اجراءات امنية مشددة خوفا من “داعش”

احتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد، وشارك آلاف السكان والزوار ليل السبت الاحد في قداس منتصف الليل في بيت لحم بكنيسة المهد، في حين واكبت الاحتفالات في اوروبا اجراءات امنية مشددة.

في بيت لحم حضر 2500 فلسطيني واجنبي قداس منتصف الليل في كنيسة المهد المقامة فوق المغارة التي يعتقد المسيحيون ان السيد المسيح ولد فيها. وشارك في القداس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الدينيين والسياسيين.

وتجمع أكثر من 500 عراقي مسيحي بينهم كبار القادة الأمنيين والمحليين في قداس أقيم أمس في ناحية برطلة التابعة لمحافظة نينوى للمرة الأولى بعد شهرين على تحريرها من “داعش” الارهابي الذي سيطر عليها في حزيران 2014.

وسادت مخاوف من هجمات محتملة العواصم الاوروبية بعد اقل من اسبوع من اعتداء برلين الذي تبناه تنظيم “داعش” الارهابي واسفر عن 12 قتيلا في سوق للميلاد.

وفيما كانت اجهزة الشرطة الاوروبية تحقق حول وجود شركاء محتملين لانيس العامري الذي يشتبه بانه نفذ هجوم برلين وقتل الجمعة في ميلانو في تبادل للنار مع الشرطة الايطالية، اعلنت تونس السبت توقيف ثلاثة اشخاص على صلة به بينهم ابن شقيقته.

وتم تعزيز التدابير الامنية التي تواكب احتفالات الميلاد في العديد من المدن الاوروبية وخصوصا قرب كاتدرائية ميلانو.

وفي المانيا، سعت السلطات الى طمأنة الراي العام القلق وخصوصا بعد بروز ثغرات كبيرة في جهاز مكافحة الارهاب في البلاد.

وفي رسالته لمناسبة الميلاد، دعا الرئيس الالماني يواكيم غاوك مواطنيه الى “عدم اثارة مزيد من الانقسام” و”عدم ادانة مجموعة اشخاص في شكل عام” في اشارة الى اللاجئين.

وفي فرنسا تم نشر اكثر من 90 الف شرطي ودركي وعسكري عبر البلاد لمناسبة الاحتفالات.

وفي الولايات المتحدة وجه الرئيس باراك اوباما وزوجته آخر رسالة تهنئة بالمناسبة لمواطنيهما مؤكدين على القيم التي تجمع الاميركيين ايا كانت معتقداتهم.

وقالت الملكة اليزابيث الثانية في رسالتها السنوية “لا يمكننا بمفردنا ان ننهي الحروب او نزيل الظلم لكن التأثير التراكمي للالاف من اعمال الخير الصغيرة يمكن ان يكن اكبر بكثير مما نتصور”.