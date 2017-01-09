العاصفة “ريند” تقسو على اللبنانيين.. ثلوج ورياح شديدة

غطت العاصفة “ريند” مرتفات لبنان بالثلوج، وأدت إلى قطع العديد من الطرقات، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

بعد شمس استمرت يومين، عاد الطقس البارد والماطر إلى لبنان، مع عاصفة جديدة اطلق عليها اسم “ريند”، التي اصطحبت معها أمطارا وثلوجا إلى لبنان، يتوقع أن تستمر شدتها ليل الإثنين والثلاثاء .

أما الثلوج التي تساقطت على ارتفاع 800 متر، فقد أدت إلى قطع طرقات عديدة عند المرتفعات، وإلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، مع رياح ناشطة، وأمطار غزيرة أدت إلى تكون برك على الطرقات، خصوصا في المناطق الساحلية.

وقد عملت جرافات وزارة الاشغال على محاولة فتح الطرقات في أعالي الشمال، والجبل والبقاع، و مناطق شبعا والعرقوب، كذلك الطريق الدولية عند ضهر البيدر، التي كانت تقطع لبعض الوقت، ثم تصبح سالكة للسيارات المجهزة.

وأدت الثلوج أيضا إلى قطع طرقات وإقفال للمدارس في الضنية وبشري والأرز وإهدن، وقد عملت عناصر من الدفاع المدني على انقاذ المواطنين الذين علقوا بسياراتهم، في حين شددت على مرور فقط السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.

كذلك، سجل إنقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، لا سيما في البقاع.

وتسبب إرتفاع الموج والرياح الناشطة بتوقف الملاحة في مرفأي صيدا وصور، حيث لازم الصيادون منازلهم.