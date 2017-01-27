العاصفة تسببت بقطع الكهرباء عن معظم قرى البترون وبلداتها

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن اشتداد الرياح في منطقة البترون ساحلا ووسطا وجردا، وتسببت العواصف بأعطال في الشبكة الكهربائية وقطعت التيار الكهربائي منذ ساعات الصباح عن معظم القرى والبلدات.
واقتلعت الرياح الشديدة شجرة كبيرة على جانب المسلك الغربي للاوتوستراد في شكا واقفلته. وشهد الاوتوستراد زحمة سير قبل رفع الشجرة وفتح الطريق امام السيارات.
توقعات بمشاركة ميسي أساسيا في ربع نهائي كوبا أميركا
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
مجهول يحتجز رهائن قرب جامعة ألاباما في أميركا
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
برشلونة يعرض راتبا ضخما على ميسي
Powered By Future Television s.a.l