الظهور الأول لإيمي سمير غانم بعد زواجها (صورة)

احتفلت مجموعة من الفنانات بالعام الجديد برفقة صديقتهن شهد رمزي ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي وزوجة المنتج والمخرج كريم السبكي.

ونشرت شهد مجموعة من الصور من الحفل الذي أقامته في منزلها، وظهرت تقف وسط صديقاتها دنيا وإيمي سمير غانم ودرة وبدت ملامح الحمل واضحة عليها.

وخطفت ايمي الانظار لا سيما وانها الصور الاولى بعد زواجها من النجم حسن الرداد، ولاقت اطلالتها الجديدة اعجاب الجمهور.