الطواحين الهولندية تسقط امام الاتزوري وفوز الماتادور على الديك الفرنسي

ضمن المباريات التحضيرية في اليوم العالمي للفيفا، حقق المنتخب الايطالي فوزاً مهماً امام نظيره الهولندي وبواقع 2-1 في مباراة مثيرة وخصوصاً في الشوط الاول والذي شهد صراعا كبيرا بين لاعبي الفريقين وحسم الاتزوري المباراة لصالحه واعتمد المدرب فنتورا على عدد كبير من الوجوه الشابة والامر نفسه ينطبق على مدرب هولندا في محاولة من الاثنين لايجاد التوليفة المناسبة .

وكان الشوط الاول مثيراً وجميلاً من الفريقين حيث كانت المباراة مفتوحة وبدون أي عوائق دفاعية حيث حاول مدربا المنتخبين تجربة طريقة لعب جديدة وشهدت الدقيقة 10 هدف من مدافع ايطاليا رومانيولي في مرماه عن طريق الخطأ ولكن سرعان ما نجح ايدير من معادلة النتيجة في الدقيقة 11 لتشتعل المباراة في دقيقة واحدة بين الجانبين وبعدها توالت الفرص من الجانبين وكان لحارسي المرمى فضل كبير في ابقاء النتيجة على ما هي عليه وكان لاعبو الاتزوري الاكثر جرأة وخطورة على مرمى الخصم وبدوره حاول ابناء المدرب غريم الاعتماد على سرعة لاعبيه ولكن الدفاع الايطالي تصدى لهم ببراعة كبيرة وفي الدقيقة 32 تمكن المدافع بونوتشي من منح ايطاليا هدفاً ثانياً بعد متابعة جميلة على اثر ركلة ركنية وبعدها فشل منتخب الطواحين من مجاراة خصمهم لينتهي هذا الشوط بتقدم ايطاليا وبواقع 2-1 .

وبدأ الشوط الثاني بأفضلية طفيفة للمنتخب الهولندي حيث ضغطوا اصحاب الارض بقوة من اجل خطف هدف التعادل ولكن التكتل الدفاعي للاعبي الاتزوري صعبوا من مهمة الطواحين الهولندية وكان لابناء المدرب غريم بعض المحاولات الخطرة ولكن الحارس دوناروما كان لهم بالمرصاد وبدوره حاول الاتزوري الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم ظلت غائبة ليلجأ المدربين لاجراء التبديلات وشكل ابناء المدرب فنتورا خطوة كبيرة عبر مرتداتهم الخطرة وتمكن بيلوتي من تعذيب دفاع الطواحين الهولندية في اكثر من مناسبة حيث نجح الحارس زويت من انقاذ مرماه من اهداف عديدة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو الطواحين الهولندية ولكن خطورتهم كانت محدودة بشكل كبير من جراء التكتل الدفاعي المنظم من قبل لاعبي المنتخب الايطالي لتنتهي المباراة بفوز ايطاليا وبواقع 2-1 .

وفي باقي المباريات تمكن المنتخب الاسباني من تحقيق فوز مهم امام الديك الفرنسي وبواقع 2-0 في مباراة قوية بدأها المنتخب الفرنسي بقوة في الشوط الاول حيث هدد مرمى الماتادور في العديد من المناسبات ولكن الشوط الثاني كان ملكاً للماتادور حيث نجح في التفوق على خصمه ونجح دافيد سيلفا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 68 من ضربة جزاء قبل ان يعزز ديلوفو من تقدم اسبانيا بهدف ثانٍ في الدقيقة 77 بعد تمريرة حاسمة من جوردي البا ولتنتهي المباراة بفوز اسبانيا وبواقع 2-0 .

فيما انقاد المنتخب البرتغالي الى الخسارة امام المنتخب السويدي وبواقع 3-2 في مباراة كبيرة من الجانبين وكانت البرتغال قد تقدمت بهدفين في الشوط الاول قبل ان يعود ابناء الاسكندنافيين في الشوط الثاني ويفرضوا التعادل وبدأ الدون رونالدو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18 قبل ان يسجل المدافع السويدي غراندفيست هدف خطأ في مرماه في الدقيقة 34 وفي الشوط الثاني تحنس اداء لاعبي السويد حيث نجحوا من تقليص الفارق عبر كلايسون في الدقيقة 57 قبل ان يسجل اللعب نفسه هدف التعادل في الدقيقة 76 وفي الدقيقة 93 سجل لاعب البرتغال كانسيلو هدف خطأ في مرماه ليهدي السويد الفوز وبواقع 3-2 ، بينما حسم التعادل الايجابي المباراة التي جمعت بين النمسا وفنلندا ، فيما حقق المنتخب الايسلندي الفوز امام جمهورية ايرلندا وبواقع 1-0 ، واكتسح المنتخب المصري نظيره توغو بثلاثية نظيفة ، بينما فاز المنتخب المغربي على تونس بهدف نظيف سجله اللاعب حمزة يونس من ضربة جزاء ، وسقط المنتخب الكاميروني امام غينيا بنتيجة 2 – 1 ، وتعادل المنتخب الروسي مع بلجيكا بنتيجة 3 – 3 .