الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع رياح ناشطة شرقية محملة بالغبار دون تعديل على درجات الحرارة التي تنخفض تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة موحلة كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية شرقية محملة بالغبار صباح يوم غد الأربعاء حيث يبدأ بالتقلب التدريجي.

– الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع رياح ناشطة شرقية محملة بالغبار دون تعديل على درجات الحرارة التي تنخفض تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة موحلة كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1800 متر وما فوق. اما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق وانخفاض بدرجات الحرارة، كما تتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

– الحرارةعلى الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الارز من

-2 الى 9 درجات، في البقاع من 3 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 60 %.

– حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 15 درجة.

– الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس 06:31 ساعة غروب الشمس: 17:14