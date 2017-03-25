الطقس غدا مشمس مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد مشمسا مع إرتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: مشمس، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، ودون تعديل يذكر على الساحل. يوم غد الأحد: مشمس، الى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. الاثنين: غائم جزئيا الى غائم، بسحب مرتفعة، ودون تعديل يذكر على درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتتكون طبقات من الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 21 درجة. فوق الجبال من 6 الى 18 درجة. في الارز من صفر الى 9 درجات. في الداخل من 5 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

– حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1019 hPa. أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,36 ساعة غروب الشمس: 17,53.