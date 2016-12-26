الطقس غدا ماطر بغزارة وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة وثلوج على 800م

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء ماطرا بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية خاصة فترة قبل الظهر وتنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم ويستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء .

الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، ( نحذر من تشكل السيول ليلا). الثلاثاء: ممطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية خاصة فترة قبل الظهر مع رياح قوية(75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما تنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيا اعتبارا من بعد الظهرليتحول الطقس الى غائم جزئيا مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 111 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 9 الى 13 درجة، فوق الجبال من 1 الى 3 درجات، في الداخل من 1 الى 4 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و55 كلم/س، تشتد مساء لتصل الى 75 كلم/ساعة.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء خلال فترة الأمطاروالثلوج.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 16,36 .