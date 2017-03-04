الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل. اليوم الأحد: قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة. الاثنين: صاف، مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 20 درجة. فوق الجبال من 1 الى 15 درجة. في الارز -4 الى 10 درجات. في الداخل من 4 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، سرعتها بين 8 الى 25 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

– حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1020 hPa. أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,03 ساعة غروب الشمس: 17,37.