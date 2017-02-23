الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الاتي:
-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.
-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، اما يوم السبت فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الارز من
-2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.
-الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الإنقشاع جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و70 %.
-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 17 درجة.
-الضغط الجوي 767 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 06:15 ساعة غروب الشمس: 17:29
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