الطقس غدا غائم ودرجات حرارة باردة وتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا

غائما جزئيا الى غائم، ودرجات حرارة صباحية باردة، حيث نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام المقبلة .

– الطقس المتوقع اليوم غائم مع رياح ناشطة وأمطار تكون غزيرة أحيانا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة تتساقط معها الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج بدءا من بعد الظهر حيث نشهد إنفراجات واسعة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم ودرجات حرارة صباحية باردة حيث نحذر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الاثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة صباحا، يتحول خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100م وما فوق تشتد غزارة الامطار والثلوج مساء مع احتمال حدوث برق ورعد، يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى حدود 1000م ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 9 درجات، في البقاع من 1 الى 10 درجات اما في الارز من 2 الى 4 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س، تشتد احياتا لتصل الى 65 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1023 hPa. أي ما يعادل: 768 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:39