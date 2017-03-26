الطقس غدا غائم جزئيا ودون تعديل على الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم، ودون تعديل يذكر على درجات الحرارة، وتكون للضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الاحد: مشمس الى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل. غدا الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، ودون تعديل يذكر على درجات الحرارة، وتتكون طبقات من الضباب على المرتفعات خلال فترة المساء. الثلاثاء: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 21 درجة. فوق الجبال من 6 الى 17 درجة. في الارز من 0 الى 11 درجة. في الداخل من 7 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء 17 درجة مئوية.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 33،05 ساعة غروب الشمس: 17,54.