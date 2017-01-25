الطقس غدا غائم جزئيا مع أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تشتد حدة الامطار مساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وتتدنى ليلا الى 1200م.

– الحالة العامة : طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط،، يتأثر ابتداء من بعد ظهر يوم الخميس بمنخفض جوي “PERLA” مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى مساء السبت.

– الطقس المتوقع غدا الخميس : غائم جزئيا الى غائم مع أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تشتد حدة الامطار مساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وتتدنى ليلا الى 1200م، اما الجمعة فيكون ماطرا بغزارة أحيانا مع برق ورعد ورياح شديدة (يرتفع معها موج البحر)، وثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها بدءا من بعد الظهر الى حدود 900 متر مع استمرار انخفاض درجات الحرارة فيلامس مستوى تساقط الثلج فجر السبت 600م شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 درجة الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 درجات الى 14 درجات، في الداخل من 8 درجات الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 80 %.

– حال البحر: مائج الى هائج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:40 ساعة غروب الشمس: 17:01