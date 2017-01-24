الطبيب الشرعي يكشف على جثة الهاشم في مستشفى سيدة المعونات جبيل

كشف الطبيب الشرعي نعمة الملاح في حضور الادلة الجنائية على جثة المغدور مجيد الهاشم في مستشفى “سيدة المعونات” الجامعي في جبيل، بعد ان نقلت اليه بواسطة عناصر مركز جبيل في الدفاع المدني.

وتبين أن المغدور قتل منذ خطفه فجر الاحد الماضي، وتعرض لطعنة كبيرة بالسكين في عنقه وأكثر من 15 طعنة في أنحاء مختلفة من جسمه.

وحضر الى المستشفى النائب السابق فارس سعيد، رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة ونائبه العميد المتقاعد اسد الهاشم، العقيد بيار الهاشم، آمر فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي الرائد كارلوس حماتي، واهل المغدور وحشد من الاهالي من قرى وبلدات قضاء جبيل.