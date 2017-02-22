الضرائب لن تطال الفقراء.. وخليل: النقاش حول السلسلة لم ينته بعد

فيما تسابق القوى السياسية المهل الدستورية في حوارات مستمرة للوصول إلى قانون انتخابات جديد وعادل، لا يزال مشروع موازنة 2017 يأخذ الحيز الاهم على الساحة اللبنانية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس ميشال عون وزير المال علي حسن خليل في القصر الجمهوري وناقش معه قانون الانتخابات والموازنة.

وقال من القصر الجمهوري: “عرضت مع فخامته أيضا مراحل النقاش في الموازنة والذي سيستكمل اليوم، وأنا ما زلت متفائلا كثيرا بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام الى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح في هذا السياق، أن لا نية على الاطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود، وإن أي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيدا عن الوقائع، هو أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضريبي الموجود ولا تؤثر إطلاقا على مصالح الناس وحياتها. وأي امر آخر هو قابل للنقاش وللتعديل، وسيعدل إذا كان يمس الطبقات الفقيرة”.

وأكد أن النقاش المفتوح اليوم حول موضوع السلسلة لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان: الاولى تتعلق بإقرار المبلغ الاجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الاخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد أن هناك اي مواقف مسبقة في هذا الاطار من اي من الأفرقاء، فهناك نقاش جدي حولها، وأنا على يقين اننا سنصل الى تفاهم، والمهم أن فخامة الرئيس يصر على إقرار الموازنة العامة، ما يعطينا دفعا كبيرا كوزارة مال الى الامام”.

وفي بعبدا ايضاً جدد وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد التأكيد على ان قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان، والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية لتكون معارضتها من داخل المجلس.

وعن تحرك هئية التنسيق النقابية قال رعد انه تحرك مطلوب من أجل تحفيز السياسيين لبذل المزيد من الجهود وهناك مطالب مشروعة نحن نؤيدها وندعمها.

واستقبل رئيس الجمهورية أيضاً وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي عرض معه الواقع الاقتصادي عموما وطريقة تعزيز القطاعات الانتاجية في البلاد. واشار الوزير خوري الى انه “اثار مع الرئيس عون موضوع مشروع موازنة 2017، وتم التركيز على الاصلاحات الضريبية وادارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، كذلك تطرق البحث الى واقع القطاع المصرفي ومساهمته في النمو الاقتصادي”.