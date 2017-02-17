الضاهر طالب بتأمين الكهرباء لببنين العبدة

أجرى النائب خالد ضاهر اتصالا بالمديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة ببنين – العبدة.
ووعد الحايك “بتغذية ببنين وضواحيها من معمل دير عمار عبر المخرج الذي أصبح شبه جاهز للتغذية في مدة أقصاها شهر، ولتخفيف العبء عن منطقة حلبا”.
كما طالب الضاهر مؤسسة كهرباء لبنان تجهيز ثلاث محطات جديدة في بلدة ببنين (الحريق – طريق البلدية، ومحطة الشيخ الطريق العام، ومحطة بالقرب من مدرسة السلام طريق المحمرة).
وفي الإطار نفسه، عقد مخاتير بلدة ببنين لقاء في مركزهم، وبحثوا مشكلة التيار الكهربائي، وأجروا اتصالا مع رئيس بلدية ببنين – العبدة الدكتور كفاح الكسار.
بعد الاجتماع، وجه المخاتير رسالة إلى أبناء بلدتهم للمشاركة في إعتصام عند الثانية من بعد ظهر غد السبت، في محيط “نصب شهداء الجيش” عند مستديرة العبدة، من أجل المطالبة بتأمين التيار الكهربائي للبلدة التي لا ترى النور خلال ال24 ساعة سوى ساعتين متقطعتين.
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