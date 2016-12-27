الصين.. مدير مدرسة يجبر الطلاب على الامتحان وسط الضباب

أجبر مدير مدرسة صيني أكثر من 400 طالب على الجلوس في الهواء الطلق، لإجراء الامتحانات وسط الضباب الدخاني الكثيف.

وقد سبق وأن حذرت السلطات الصينية من مخاطر الضباب الدخاني الذي اجتاح البلاد خلال الأيام الماضية الذي اعتبرته الأسوأ خلال العام 2016 وقامت على إثره بإغلاق المدارس والشركات والمصانع وإلغاء الرحلات والطرق السريعة في محاولة لتخفيف حدة تلوث الهواء.

وقد أعلنت الصين “حالة تأهب قصوى” في البلاد وأصدرت إنذارا باللون الأحمر، وهو أقصى مستويات التحذير، حيث أن الضباب الدخاني يؤثر على 460 مليون شخص وفقا لمنظمة السلام الأخضر لشرق آسيا.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية عدم رغبة مدير مدرسة في مدينة لانتشو بإلغاء الامتحانات على الرغم من إغلاق المدرسة من قبل السلطات الصينية ما اضطر حوالي 480 طالبا وطالبة للقيام بامتحانات عدة، منها اللغة الانجليزية والرياضيات وسط الضباب الدخاني الكثيف.

وأظهرت الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صفوف الطلاب وهم يجرون الامتحانات وسط الضباب الدخاني في ملعب رياضي، وقد تم إيقاف مدير المدرسة عن العمل منذ ذلك الحين.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الضباب الدخاني قد يتلاشى قريبا.

وكالات