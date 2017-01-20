الصفاء يستعيد توازنه بفوز صعب على الساحل

استعاد الصفاء، حامل اللقب، توازنه بفوزه على مضيفه شباب الساحل 1-0 الجمعة على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من دوري اللبناني لكرة القدم.

وكان حامل اللقب قد تعادل الاسبوع الماضي ومضيفه طرابلس، ليفقد نقطتين مهمتين في حملة الدفاع عن لقبه.

وتساوى الصفاء الثالث مع العهد الثاني والانصار المتصدر مؤقتا برصيد 24 نقطة.

وقدم الفريقان مباراة متكافئة ومفتوحة مع أفضلية للصفاء الذي أهدر لاعبوه كماً وافراً من الفرص المؤاتية لا سيما عبر السنغاليين تالا نداي ودومينيك مندي حيث اصطدموا بتألق حارس الساحل علي حلال، في المقابل لم يكن الفريق المضيف أقل شأناً وهدد مرمى الصفاء وحارسه الدولي مهدي خليل مراراً لاسيما عبر الشاب حسن كوراني.

ومع انطلاق الشوط الثاني منح علي السعدي الفوز لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بالسد الدفاعي واتجهت الى قلب مرمى حلال (47).

ثم سيطر الساحليون على المجريات محاولين إدراك التعادل فيما استوعب فريق الصفاء ودفاعه الأفضلية الساحلية وأمنوا منطقتهم دفاعاً عن النقاط الثلاث التي كادت تتقلص لولا تدخل العارضة لتصد تسديدة الغاني دوغلاس نكروماه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في الملعب.

الترتيب:

1-الأنصار 24 نقطة من 12 مباراة

2-العهد 24 من 12

3-الصفاء 24 من 13

4-السلام زغرتا 21 من 12

5-الراسينغ 19 من 12