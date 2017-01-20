زار وفد من نادي الصفاء الرياضي رئيس مجلس إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية رياض الشيخة، من أجل التنسيق في التفاصيل المتعلقة بمباريات بطل لبنان، التي سيستضيفها على أرض المدينة، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضم الوفد رئيس النادي حلمي هرموش، وأمين السر هيثم شعبان، وعضو مجلس الإدارة عمر السباعي. وحيا الوفد جهود الشيخة للمحافظة على هذا الصرح الرياضي الكبير، متمنياً له التوفيق في مهمته. في المقابل، أكد الأخير استعداده لتقديم كل ما يلزم من أجل إنجاح مسيرة نادي الصفاء الآسيوية، متمنياً لبطل لبنان كل التوفيق.

وكانت القرعة أوقعت الصفاء في مجموعة واحدة مع القوة الجوية العراقية حامل اللقب والحد البحريني والوحدة السوري.