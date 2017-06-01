الصراف: نعول على حكمة رئيس الجمهورية وإنفتاح القيادات السياسية على التحاور للتوصل الى قانون إنتخابي

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف أن “الإرهاب والظلم الذي يتعرض له المسيحيون في دول عدة لا سيما في مصر سيزيدهم ايماناً وإصرار على التشبث بأرضهم والتمسك بمبادئهم ولن يزعزع إيمانهم مهما إزداد عنفاً وتطرفاً”.

كلام الصراف جاء خلال إستقباله متروبوليت نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس المطران جوزف زحلاوي على رأس وفد إنطاكي مغترب.

وقال الصرّاف، الذي تحدث عما يتعرض له العالم العربي من محن وفتن وآلالام وتهجير قسري وإرهاب، إن “أقوى درس يمكن تلقينه للإرهابيين هو إحباط مخططاتهم التقسيمية والتهجيرية والتمسك بالأرض والتضامن والوحدة الوطنية”.

زحلاوي

من جهته، أمل المطران زحلاوي أن تتوقف لغة العنف، مؤكدا وقوفه بجانب أهلنا في إنطاكية لتعزيز العلاقات بين الإغتراب والأرض الأم .

وتطرق اللقاء، الذي تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، الى أوضاع الجالية اللبنانية في أميركا والدور الذي تؤديه هذه الجالية في خدمة القضايا المشرقية.

مطر

كذلك، إستقبل وزير الدفاع راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر وتم إستعراض الوضع العام ومجمل العمل الحكومي ومواقف الفرقاء السياسيين من المشاورات المتعلقة بقانون الإنتخاب.

وخلال اللقاء، نوه الوزير الصرّاف بالجهود المبذولة لإقرار قانون إنتخابي، مستغرباً التشاؤم المسيطر على البعض. وقال: “الإصرار والجهد يوصلان الى تحقيق أصعب الإمور ونحن نعول على حكمة رئيس الجمهورية وإنفتاح القيادات السياسية على التحاور للتوصل الى قانون إنتخابي”.

من ناحيته، أمل المطران مطر أن يلهم الله المسؤولين الحكمة في قيادة البلاد وأن يوفقهم في التوصل الى قانون إنتخابي عادل يعكس صحة التمثيل .

على صعيد آخر، إستقبل الوزير الصرّاف وفداً من نادي الغولف وعرض معه نشاطات النادي.