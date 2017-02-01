الصراف عرض مع وفد لجنة الدفاع في البرلمان الاستوني الاوضاع

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الاستوني السيد هانس هانسو على رأس وفد نيابي رفيع المستوى يرافقه القائم بأعمال سفارة استونيا في لبنان.

وتناول البحث القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط عامة وبلبنان خاصة، وسبل تعزيز التعاون العسكري المدني بين لبنان واستونيا.

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