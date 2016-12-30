الصراف اطلع من قهوجي على حاجات الجيش وزارا غرفة العمليات: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه، وبحث معه في أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها المختلفة، ثم انتقلا معا إلى غرفة عمليات القيادة، حيث عرض مدير العمليات العميد الركن زياد الحمصي إيجازا عن عمل الغرفة وتواصلها مع غرف عمليات المناطق والوحدات الكبرى، وخريطة انتشار القوى العسكرية العملانية، الى جانب مهماتها الدفاعية على الحدود الجنوبية والشرقية، والإجراءات الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق للحفاظ على الأمن وملاحقة المطلوبين للعدالة، وطمأنة المواطنين خلال فترة الأعياد.

ونوه وزير الدفاع “بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لحماية الاستقرار الوطني، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة على اختلافها، وجهوزيته التامة على الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي”، مؤكدا “السعي الى تعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه”.