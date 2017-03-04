الصراف استقبل العقيد البحري بادر وسفير بريطانيا

استقبل معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم العقيد البحري روبرت بادر قائد حاملة الطوافات البريطانية HMS OCEAN بحضور سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر يرافقه الملحق العسكري في السفارة المقدم كريس شانينغ.

وتم التداول حول القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط عامة وبلبنان خاصة، وأثنى الوزير على الدورالهام لبريطانيا في دعم الجيش اللبناني وأكد على تعزيز التعاون على كافة الصعد.