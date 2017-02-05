الشياطين الحمر يضربون البطل بثلاثية نظيفة و يدخلونه في المجهول

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز ” البرمييرليغ ” ،نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوز ثمين امام فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-0 ليقترب ابناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من فرق الصدارة مستفدين من تعثر المنافسين بعد اداء هجومي رائع قدموه في المباراة المثيرة التي اقيمت أمام جماهير ليستر على ارض ملعب ووكرز ستديوم .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو المانيو سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء وسط تكتل لاعبي بطل البرمييرليغ في مناطقهم الدفاعية ولم تهدأ وتيرة ضغط اليونايتد حيث حاول ابناء المدرب البرتغالي مورينيو خطف هدف مبكر ولكنهم اخفقوا بعد براعة الحارس شمايكل و سرعان ما توالت الدقائق دون اي تغيير يذكر حتى اتت الدقيقة 42 حيث حققوا لاعبو الشياطين الحمر مرادهم فقد افتتح الارميني الدولي هنريك مخيتريان التسجيل ليهدي فريقه التقدم بنتيجة 1-0 مكملاً تألقه مع فريقه في مبارياته السابقة وبعدها بدقيقتين اضاف السلطان زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني للمانيو لينتهي هذا الشوط بتقدم المان يونايتد بواقع 2-0 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو اليونايتد ضغطهم المستمر على مرمى ليستر ليخطف خوان ماتا الهدف الثالث بعد أن تناقل الكرة مع زميله الارميني هنريك مخيتريان قبل أن يضعها في مرمى شمايكل عند الدقيقة 49 ليزيد من مصائب المدرب الايطالي لفريق الذئاب كلاوديو رانييري بعد اداء فريقه المترنح هذا الموسم الذي يقترب من دائرة الهبوط بعد ان حقق المعجزة في العام الماضي و احرز اللقب وفي الربع ساعة الاخيرة وفي ظل الضغط الكبير للاعبي الشياطين الحمر اجرى المدرب البرتغالي تبديلاته ليريح لاعبيه ولم تتغير النتيجة في الدقائق الاخيرة لتنتهي المباراة بفوز كبير الشياطين الحمر بنتيجة 3-0 .