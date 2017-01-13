الشوكولاتة تعالج السعال

كشف رئيس قسم دراسات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال، البروفيسور ألين موريس، أن الأبحاث قد أثبتت أن الشوكولاتة يمكن أن تساعد في تهدئة السعال. ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن هذه الدراسة قد أجريت بالفعل على عينة من الناس داخل مختبرات البحث، وأنها قد تكون العلاج الطبيعي البديل عن الأدوية والليمون والعسل.

وتابعت الصحيفة، أن دراسة دوائية هي الأكبر من نوعها قد أجريت في أوروبا، وتوصلت نتائجها إلى أن العناصر الفعالة في الكاكاو الذي تستخرج منه مساحيق الشوكولاتة، ظهرت أقوى من تلك الموجودة في الأدوية والعلاجات التقليدية المعروفة.

وتم إجراء هذه الدراسة بالاعتماد على عينة من 163 شخصاً، وانتهت إلى أن هؤلاء قد عرفوا تراجعاً في أعراض السعال خلال يومين. وفي جامعة إمبريال كوليدج في لندن البريطانية، توصل العلماء إلى أن الثيوبرومين، وهي مادة متوافرة في الكاكاو، هي أفضل في كبح ردود فعل الجسم عند السعال من الكوديين، المكون المفضل حالياً في معظم أدوية السعال.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن المواد الفعالة في الكاكاو تشكل طبقة فوق النهايات العصبية في الحلق، ما يوقف تشجيع الأخير على السعال. وذلك لأن الكاكاو أشد تماسكاً من العناصر الفعالة في الأدوية التقليدية.

المصدر: العربي الجديد