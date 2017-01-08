“الشرعية” تقترب من تأمين موانئ اليمن

تقترب قوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من السيطرة الكاملة على منطقة باب المندب بالكامل والساحل الغربي لليمن وفقا لما ذكره مسؤولون عسكريون وأمنيون.

وأوضح المسؤولون أن الجيش اليمني أطلق منذ فجر السبت عملية عسكرية واسعة بمساندة طيران التحالف أطلق عليها “السهم الذهبي” من 3 محاور للسيطرة على كامل منطقة باب المندب وإخراج قوات الحوثيين، المدعومين من إيران وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منها.

وبدأت العملية للسيطرة على الساحل الغربي لليمن في مناطق كهبوب والحريقية في المندب والمنصورة في الوازعية وتمكن الجيش اليمني من التقدم في المحاور الثلاثة، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على منطقة ذباب، والتقدم نحو ميناء المخاء الذي يبعد نحو 43 كيلومترا إلى الشمال من ذباب.

وبهذا تكون قوات الشرعية اليمينية قد استعادت السيطرة على أغلب موانئ اليمن، باستثناء 3 موانئ مطلة على الساحل الغربي للبلاد، وهي موانئ الحديدة والصليف والمخاء.

أما الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن، والمعترف بها دوليا، فهي تلك المطلة على الساحل الجنوبي للبلاد، بالإضافة إلى ميناء ميدي في محافظة حجة على ساحل البحر الأحمر، وكذلك ذباب في محافظة تعز وعلى الساحل الغربي لليمن.

موانئ اليمن

تنتشر الموانئ على طول الساحل الجنوبي والغربي لليمن، ويعتبر بعضها من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة العربية، كما أنها شكلت جزءا مهما من التاريخ اليمني والمنطقة، بالإضافة إلى اهميتها الجغرافية والاقتصادية.

موانئ الساحل الجنوبي

أول ميناء يمني على بحر العرب، بالقرب من الحدود العمانية اليمنية هو ميناء نشطون، الذي يعد خامس ميناء في اليمن وقد افتتح الميناء عام 1984.

ميناء الشحر، هو ثاني ميناء في الجنوب الشرقي للبلاد، وهو أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، ويقع بالقرب من مدينة الشحر يبعد عن المكلا حوالي 15 كيلو متر شرقا.

يعتبر ميناء المكلا من أهم الموانئ في بحر العرب، وهو المنفذ البحري الوحيد في محافظة حضرموت المطل على بحر العرب وقد تم إنشاء الميناء الحديث في نهاية 1985.

ميناء بلحاف، يعتبر أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، ويقع بين عدن والمكلا، ويستخدم لتصدير نفط خام مزيج من قطاع 14 بالمسيلة، وأنشئ الميناء في 1993.

ميناء عدن هو أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، ويعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.

ميناء سقطرى يقع في محافظة أرخبيل سقطرى، ويتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.

موانئ الساحل الغربي

يعتبر ميناء المخاء من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء الرئيسي لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر.

أما ميناء الحديدة فيقع في منتصف الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر.

ميناء الصليف، يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، ويقع إلى الشمال الغربي من الحديدة، ويبعد عنها مسافة 60 كيلومترا، وكان قديما يتم تصدير الملح منه، ويتميز الميناء بالأعماق الكبيرة.

ميناء ميدي، كان أهم منفذ بحري لوصول الأسلحة من الدول الداعمة للمتمردين الحوثيين.