الشرعية اليمنية تستعيد مواقع بالقرب من مضيق باب المندب

استعادت قوات الشرعية اليمنية والمقاومة الشعبية، السيطرة على قرية ذُباب الساحلية الاستراتيجية، البعيدة نحو 40 كلم عن مضيق باب المندب.

بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف العربي، وجهت الشرعية ضربة قوية لمليشيات الحوثي وصالح، وابعدتها من تهديد مضيق باب المندب، وحققت هدف التحالف بحماية الملاحة البحرية في المضيق، الذي يشكل الشريان التجاري الاستراتيجي لكل دول العالم.

تركز التقدم العسكري في قرية ذباب في موقع الخزان وجبال العمري والسنترال، في حين ذكرت مصادر عسكرية بأن قوات الشرعية تحاصر معسكر العمري، الذي يتمركز فيه الحوثيون من كل الجهات، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الطرفين في المواجهات.

ولناحية الحدود مع السعودية، أعلن محافظ صعدة هادي الوائلي، سيطرة الشرعية على الطريق الرئيس، الذي يربط بين محافظتي الجوف وصعدة، ووصول قواتها إلى ما بعد منفذ البقع الحدودي مع المملكة

تربويا، ذكرت مصادر أكاديمية في صنعاء إن أساتذة جامعة صنعاء بداوا إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف الميليشيات الانقلابية لرواتبهم، ورفضاً لممارسات الفساد في إدارة الجامعة المعينة من الحوثيين.

ماليا، اعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشراً الجميع بانتهاء أزمة السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.