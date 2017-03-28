الشرطة تحبط سرقة جثة انزو فيراري !

تمكنت السلطات الإيطالية من إحباط عملية سرقة جثة انزو فيراري مؤسس شركة فيراري من المقبرة الواقعة في مدينة مودينا من قبل عصابة منظمة من المجرمين .

واوضحت مصادر صحفية أن العصابة كانت تخطط لمقايضة الجثة لقاء الحصول على فدية مالية بعد سرقتها ، وتم إلقاء القبض على 34 شخصا كانوا مرتبطين بالتخطيط لهذه السرقة .

وكانت تهدف الخطة إلى سرقة نعش انزو فيراري الذي فارق الحياة بسن الـ 90 في العام 1988 ، والاختباء في جبال الأبنين ريثما يتم مطالبة عائلته بفدية مالية كبيرة .