الشرطة تحبط سرقة جثة انزو فيراري !

تمكنت السلطات الإيطالية من إحباط عملية سرقة جثة انزو فيراري مؤسس شركة فيراري من المقبرة الواقعة في مدينة مودينا من قبل عصابة منظمة من المجرمين .
واوضحت مصادر صحفية أن العصابة كانت تخطط لمقايضة الجثة لقاء الحصول على فدية مالية بعد سرقتها ، وتم إلقاء القبض على 34 شخصا كانوا مرتبطين بالتخطيط لهذه السرقة .
وكانت تهدف الخطة إلى سرقة نعش انزو فيراري الذي فارق الحياة بسن الـ 90 في العام 1988 ، والاختباء في جبال الأبنين ريثما يتم مطالبة عائلته بفدية مالية كبيرة .
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