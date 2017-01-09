الشرطة الفرنسية تقبض على سارقي كيم كارداشيان

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على سارقي نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أيلول الماضي.
ونجحت الشرطة في الإمساك بـ16 شخصاً بعد ظهور تحليل الحمض النووي لبصمات بعض الاشخاص على بقايا المجوهرات التي عثر عليها بالغرفة بعدما قاموا بسرقة مجموعة كبيرة منها بلغ ثمنها 10 ملايين دولار.
يذكر أن كيم كانت متواجدة في العاصمة الفرنسية باريس من أجل حضور اسبوع الموضة برفقة شقيقتيها كورتني وكيندال.
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