الشرطة البلجيكية تعتقل 11 شخصاً بحثاً عن مقاتلين

إعتقلت الشرطة البلجيكية 11 شخصاً، بعد سلسلة من المداهمات في أنحاء بروكسل الليلة الماضية، في إطار تحقيق عن عودة محتملة لمقاتلين من سوريا.

وقال الادعاء الفدرالي في بيان، إنّ “الشرطة قامت بعمليّات تفتيش في 9 عناوين في أحياء مختلفة من العاصمة البلجيكيّة وحيّ واحد خارجها. ولم يعثر على أسلحة أو متفجرات”.

وأوضح المدّعون، أن القضيّة لا علاقة لها بالتحقيقات في هجمات باريس في تشرين الثاني 2015 وتفجيرات بروكسل في آذار 2016.