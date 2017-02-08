الشرطة البلجيكية تعتقل 11 شخصاً بحثاً عن مقاتلين

الشرطة البلجيكية تقوم بمداهمات للبحث عن أشخاص على صلة بهجمات باريس في حي مولينبيك في بروكسل يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني 2015. تصوير إيف هيرمان - رويترز
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