الشرطة البريطانية تداهم منزلاً على صلة بهجوم مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء، انها تفتش عقاراً في ويغان قرب مانشستر، فيما يتصل باعتداء مانشستر ارينا الدموي، الذي أودى بحياة 22 شخصاً.

ونشر موقع “ويغان توداي” الإلكتروني تسجيلاً مصوراً يظهر وصول عربة لفرق تفكيك المتفجّرات إلى عقار في ويغان، التي تبعد قرابة 28 كيلومتراً إلى الغرب من مانشستر.

وقالت شرطة مانشستر في بيان: “نفتّش حاليّاً عقاراً في سبرينغفيلد غاردنز في ويغان، فيما يتّصل بهجوم يوم الاثنين الماضي، على مانشستر ارينا”.

وأضافت الشرطة: “تمّ فرض طوق أمني ونُطالب الناس بتجنّب المنطقة”.