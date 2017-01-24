الشانفيل يستغني رسمياً عن المدرب سركيس

علم من مصادر في نادي الشانفيل ان الإدارة التي اجتمعت مساء الاثنين قررت رسمياً الاستغناء عن خدمات المدرب غسان سركيس، بسبب النتائج السيئة التي سجلها الفريق تحت قيادته.

وفي المعلومات ان سركيس تبلغ القرار رسمياً، بعدما كان وقع قبل نحو 3 اسابيع إنذاراً وجهته اليه الإدارة .

ولم تعيّن الإدارة بعد مدرباً بديلاً علماً ان المفاوضات مع المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش لم تصل إلى نتيجة، مع التأكيد وحسب مصدر في الإدارة ان المدرب الجديد سيكون اجنبياً.

وامام النادي المتني نحو اسبوعين لترتيب اوضاعه مع توقف الدوري اللبناني.