الشابان الياس ورديني وهيكل المسلّم إلى مثواهما الأخير

شُيّع الشاب الياس ورديني في الاشرفية بعد ان تم نقل جثمانه من مستشفى القديس جاورجيوس الى كنيسة سيدة الدخول، و قد ترافق ذلك مع اطلاق المفرقعات النارية في المنطقة، على ان يوارى بعدها في الثرى في مدافن العائلة في مار متر.

كذلك شُيّع في منطقة البيرة الشوفية الشاب هيكل مسلم، بعد ان تم نقل جثمانه صباحا من مستشفى اوتيل ديو في الاشرفية.

أما بالنسبة للصبية ريتا الشامي فسوف يتم تحديد مراسم تشييعها في وقت لاحق.