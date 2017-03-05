السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لقطاع الأمن الوطني

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-09-05 11:14:10Z | | Lÿÿÿÿ
زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد بشكل مفاجئ، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلي.
واستعرض الرئيس السيسي مع ضباط القطاع في لقاء مفتوح خطط التأمين وجهود القطاع في تأمين الجبهة الداخلية، واستمع إلى تقرير عام للموقف الأمني بالدولة.
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
اليونايتد يخطط لضم الاسباني فابريغاس في الصيف
Powered By Future Television s.a.l