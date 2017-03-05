السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لقطاع الأمن الوطني

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد بشكل مفاجئ، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلي.

واستعرض الرئيس السيسي مع ضباط القطاع في لقاء مفتوح خطط التأمين وجهود القطاع في تأمين الجبهة الداخلية، واستمع إلى تقرير عام للموقف الأمني بالدولة.