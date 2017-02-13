السيسي يستقبل عون: الآمال معقودة على دور مصر لمكافحة الإرهاب

إستكمالا لجولته على عدد من الدول العربية وبعد المملكة العربية السعودية، أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون محادثات في العاصمة المصرية القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واكد أن الآمال معقودة على دور مصر التي يمكنها اطلاق مبادرة عربية لمكافحة الإرهاب.

وكان في استقبال الرئيس عون وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وامين رئاسة الجمهورية كريم الديواني والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في القاهرة انطوان عزام وعدد من الشخصيات.

وفي قصر الإتحادية، اجرى عون محادثات ثنائية مع الرئيس السيسي تلتها محادثات موسعة حضرها وزراء من الجانبين اللبناني والمصري وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها اضافة الى الأوضاع في لبنان ومصر والمنطقة في ظل التحديات التي تواجه بعض الدول العربية اضافة الى موضوع مكافحة الإرهاب.

وأكد عون على ان التضامن هو السبيل الوحيد من اجل مواجهة الإرهاب، مشيرا الى ان العنف لا يمكن ان يرسي سلاما بل يباعد الحدود ويفاقم الانقسامات.

ودعا الى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، كما وجه الرئيس عون دعوة للرئيس المصري لزيارة لبنان وقد قبل السيسي تلبيتها في اقرب وقت.

بدوره، نوه الرئيس المصري بالعلاقات المميزة بين البلدين واكد على مواصلة دعم مصر للبنان على الأصعدة كافة اضافة الى وقوف مصر ولبنان معا ضد مخاطر الارهاب.

ولفت إلى “أننا سعينا للحفاظ على استقرار لبنان وتواصلنا مع مختلف الافرقاء في الفترة الماضية للتأكيد على ضرورة الحوار لحل المشاكل”، مؤكداً أن “مصر ستواصل دعمها للبنان على كافة الاصعدة وأبديت استعداد مصر لتقديم كافة الدعم للجيش اللبناني في جهوده لمكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى ان “لبنان الحر القوي والمستقل يعد عامل قوي للمنطقة وستجدون مني كل الدعم من اجل الحفاظ على استقرار لبنان”.

بعد ذلك اقام الرئيس السيسي مأدبة غداء على شرف الرئيس عون والوفد المرافق.

من بعدها زار العماد عون رئيس الجمهورية الكاتدرائية المرقصية للأقباط والتقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضرس الثاني واجرى معه محادثات ثنائية تناولت اوضاع المسيحيين في الشرق اعقبها محادثات موسعة شارك فيها الوفد الوزاري المرافق. كما زار الرئيس عون مشيخة الأزهر الشريف والتقى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وتناول البحث الأوضاع في المنطقة في ظل تداعيات الأحداث الدائرة وموجة التطرف والإرهاب.