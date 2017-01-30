السير تشارلتون يكرم هداف الشياطين الحمر التاريخي

اقدم أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابقة السير بوبي تشارلتون بتكريم هداف الشياطين الحمر التاريخي و قائد الفريق الحالي الدولي الانكليزي واين روني وذلك قبل مباراة المانيو أمام ويغان التي انتهت بنتيجة 4-0 لليونايتد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.

وكان روني قد وصل لهدفه رقم 250 مع مانشستر يونايتد ليصبح أفضل هداف في تاريخ الشياطين الحمر متفوقاً على السير تشارلتون الذي يملك 249 هدفًا .