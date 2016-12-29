السيدة نازك رفيق الحريري هنأت اللبنانيين بـ”رأس السنة”: نتمنى للجميع عاما يحمل الخير والسلام

هنأت السيدة نازك رفيق الحريري لبنان والعالم بحلول عيد رأس السنة. وقالت في هذه المناسبة التي تجسد المحبة والأمل، “نتمنى للجميع، ولا سيما لشعبنا الطيب في لبنان، مسلمين ومسيحيين، ولادة عام جديد مفعم بالخير والسلام والرفاه. نحن اليوم في لبنان نطوي صفحة شهدت على التحديات التي واجهناها والإنجازات التي حققناها في آن، وهي لم تخلُ من الآلام والأحزان التي عشناها لفراق أحبة أو لفترات شدة عصفت بوطننا. ولكننا نحن اللبنانيين واللبنانييات تعلمنا من التجربة وتعودنا، كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن ننظر إلى الغد بعين متفائلة وكلنا رجاء بأيام فضلى وأكثر إشراقا، وتعلمنا من شهيد الوطن الكبير الرئيس رفيق الحريري أن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة والنوايا الحسنة والعمل المخلص والمشترك”.

وأضافت: “بهذه النظرة الإيجابية، تولى الرئيس رفيق الحريري، العام تلو العام، مسيرة إعادة بناء الدولة الحرة السيدة المستقلة المزدهرة والجامعة، وبهذه الرؤية المستقبلية والمستنيرة عاش حلمه الكبير للبنان، البلد الرسالة والبلد الحضارة، مخلفا لنا إرثه العظيم أمانة نصونها جيلا بعد جيل، ونحافظ عليها بالمحبة والوفاق والوحدة. نتمنى للجميع عاماً جديداً يحمل الخير والسلام والطمأنينة والسعادة”.