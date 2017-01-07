السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى الدور الـ32 من كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، باكتساحه وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الدور الـ64 من البطولة.

وسيطر السيتي على مختلف مجريات اللقاء، مفتتحا مهرجانه التهديفي عن طريق يايا توريه من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ثم أضاف السيتي هدفه الثاني من النيران الصديقة عن طريق مدافع المنافس هافارد نوردفيت في الدقيقة 41، وبعدها، نجح السيتي بانهاء الشوط الاول متقدما بثلاثية، بعدما استعرض دافيد سيلفا بهدفه أمام المرمى، مستفيدا من تمريرة رحيم سترلينغ.

وواصل السيتي بقيادة المدرب بيب غواردويلا الضغط على المنافس، وسط استياء جماهير وست هام الذين أخذوا بالخروج مبكرا من المدرجات، ليتمكن السيتييزين من تسجيل الرابع عن طريق اغويرو في الدقيقة 50، ويختتم بعدها مجزرته التهديفية بهدف المدافع جون ستونز من رأسية ذهبية في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

ويكون السيتي بهذا الفوز أول المتأهلين إلى دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الانكليزي.