السيتي يقضي على سندرلاند ويستعيد موقعه في مثلث الكبار

استعاد مانشستر سيتي موقعه في مثلث الكبار، بعدما أسقط مضيفه سندرلاند بثنائية نظيفة في لقاء الأسبوع السابع والعشرين من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز “برمييرليغ”.

وواصل السيتي تقديم نتائجه الايجابية هذا الموسم، محققا سابع فوز له في آخر ثماني مباريات، ليزيد من معاناة متذيل الترتيب سندرلاند، المهدد بالهبوط.

انطلقت المباراة بأداء سريع من الفريقين، وحاول سندرلاند انتزاع هدف السبق، وسجل محاولات عديدة كان أخطرها تسديدة لمهاجمه ديفوي ارتطمت بالقائم. وفيما كان السيتيزين يعمل على امتصاص فورة القطط السوداء، نجح النجم الارجنتيني سيرجيو اغويرو في التوقيع على أول أهداف اللقاء في الدقيقة 42، مستفيدا من تمريرة رحيم سترلينغ، واضعا السيتي في المقدمة.

استمر السيتي على ضغطه وفق خطط موجهة من المدرب بيب غوارديولا، وسجل محاولات عشوائية في منطقة دفاعات المنافس، إلى أن حسمها ليروي سانيه وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة 59، مستفيدا من تمريرة دافيد سيلفا.

في هذا الوقت، بدأت جماهير سندرلاند بترك المدرجات، فيما كان السيتي يواصل تثبيت تفوقه في اللقاء، وسجل أكثر من محاولة له لم تترجم بالشكل المناسب. وفي الدقيقة 80، سجل ديفوي هدفا لأصحاب الارض ألغاه الحكم بداعي التسلل، ولم يضعف ذلك هجوم السيتي، الذي شن ضربات واسعة على مرمى سندرلاند، كان أخطرها للمهاجم اغويرو، لكن ذلك لم يغير من النتيجة، لتنتهي على فوز السيتي بهدفين نظيفين.