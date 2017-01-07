يبدو أن السويد، البلد الحريص بتطرف على البيئة، تسلح لمكافحة التلوث بـ”التوك توك” كسيارة أجرة، ولكنه “توك توك” يعمل على الطاقة الكهربائية.

وحسب موقع “Business Insider Nordic” أطلق في مدينة يوتوبوري (غوتنبرغ) ثاني أكبر مدينة في السويد، سيارة أجرة تجريبية بثلاث عجلات للمسافات القصيرة لنقل الركاب في مركز المدينة.

ويطلق على الـ”توك توك” السويدي اسم “Pod Taxi” ويمكنه قطع مسافة 45 ميلاً قبل أن تشحن بطاريته من جديد، كما قامت سيارة الأجرة التجريبية هذه بـ3000 رحلة في صيف عام 2016 فقط.

يسع “Pod Taxi” لراكبين ويمكن حجز السيارة عبر تطبيق على الهاتف النقال.

وفي الوقت الحاضر هناك 9 “تكاتك” في ميدنة “غوتنبرغ” جنوب غرب السويد.

وفي أبريل القادم، من المتوقع أن تسير 20 “توك توك” في العاصمة السويدية ستوكهولم.