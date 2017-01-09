السنيورة وبهية الحريري اطلقا ماراتون صيدا الدولي تحت شعار نركض للتنمية والسلام

اطلقت عاصمة الجنوب صيدا، تحت شعار” نركض للتنمية والسلام”، العد العكسي لأول ماراثون دولي من نوعه في الجنوب وهو سباق ” بنك عودة صيدا ماراثون 2017″ والذي تنظمه “جمعية ماراثون صيدا الدولي” في 23 نيسان المقبل، في نشاطها الأول بعد تأسيسها حديثا “وذلك بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وتحدثت النائب الحريري فرأت أن “سباق الماراثون لا يشبه كل السباقات التي تعتمد على الخفة والمهارة الفردية والأهداف القصيرة لأن الماراثون هو مسيرة مجتمعية بين كل الأعمار والفئات ولمسافات طويلة وأهداف بعيدة المدى وهي تقوم على الوحدة المجتمعية والصبر والثبات والسير معا نحو الأمام “..

وقالت: “إن الماراثون هو السباق الوحيد الذي يشترك فيه كل فرد في المجتمع.. وإن هذا الماراثون هو تجسيد لإرادة المجتمع في الوحدة والتكامل وتحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت بعيدة .. ونلتقي اليوم حول هذه المبادرة التي اطلقها نادي روتاراكت صيدا برئاسة الانسة جيهان الزعتري وهيئته الادارية والتي لاقت إهتمام كل أهالي صيدا وممثليها.. وفي مقدمتهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة.. ومجلس بلديتها برئاسة الأستاذ محمد السعودي. وإننا نرحب بالمشاركة الكريمة من وزارة الشباب والرياضة ممثلة بسعادة المدير العام الأستاذ زيد خيامي والإتحاد اللبناني لألعاب القوى. وإن صيدا تعتز بإنطلاقة هذه المسيرة الجديدة من أجل التنمية والسلام بعد أن إنطلق منها قبل عقود ماراثون الأمل والتحرير باتجاه الجنوب العزيز لدحر الإحتلال واستعادة الوطن لجنوبه وأهله.. ومنها انطلق ماراثون إعادة الإعمار والوحدة الوطنية ورفع آثار الحرب والإحتلال، هذا الماراثون الذي إنطلق من صيدا باتجاه كل لبنان واستطاع أن يبلغ أيضا كل أهدافه في تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار. ةكما أن صيدا تعتز بماراثونها الإنمائي الذي انطلق عبر استراتيجيتها الإنمائية التي تحاكي مستقبل المدينة بالتعاون بين كل مكوناتها التمثيلية والقطاعية والأهلية والمجتمعية. إذ أن صيدا هي في طليعة المدن اللبنانية التي تعمل وفق إستراتيجية إنمائية بعيدة المدى وإننا اليوم في بداية العهد الجديد مع حكومة إستعادة الثقة التي لا يمكن أن تستعيدها إلا بالتنمية والسلام وبالعدالة الإنمائية التي يجب أن تعم كل المناطق اللبنانية من أجل تحقيق السلام الوطني الذي يعيد للبنان أمنه واستقراره وازدهاره بما يليق بتضحيات أبنائه وطموحات أجياله الصاعدة بالعلم والمعرفة والإستقرار والإزدهار وبناء دولته العادلة والقادرة على إحتضان جميع أبنائها وكل مناطقها، ليبقى لبنان وطن الحرية والسلام..”.

ثم تحدث الرئيس السنيورة فقال: “أود بداية أن أتمنى للبنان واللبنانيين عاما مليئا بالفرح والتجدد والخير، يحمل الينا النهوض والامن والامان على عكس ما شهدناه في الجريمة الإرهابية المروعة التي تعرضت لها تركيا الصديقة مع بداية العام الجديد والتي خسر فيها وطننا لبنان ثلاثة أرواح شابة من بين 39 قتيلا سقطوا بسبب ارهابي مجرم أراد أن يخطف الفرح من قلوب الشباب الأبرياء. من هنا، أعزي اللبنانيين وأهالي الضحايا بالفاجعة التي أصابتهم وادعو الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، سائلا للجرحى سرعة الشفاء ومتمنيا أن تنجح السلطات التركية المعنية في القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة بأقرب فرصة. خلال فترة قصيرة ماضية أحيت مدينتنا صيدا وبتضافر جهود جميع المعنيين في المدينة عدة مشاريع بيئية وفنية واجتماعية كان من أبرزها حل مشكلة جبل النفايات والذي أنشأنا مكانه حديقة غناء متميزة تعد من أكبر الحدائق العامة في لبنان. ولا بد لنا من أن نذكر بالخير هنا جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي لولاه ولولا المنحة السعودية السخية التي قدمها لمدينة صيدا لما كان بالإمكان ازالة جبل النفايات عن كاهل المدينة واكساب مدينة صيدا هذه المساحة الاضافية الضخمة وايجاد هذه الحديقة. كما افتتحنا في العام الماضي حديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في موقع مميز”.

اضاف: “وما زاد مدينتنا اشراقا وبهاء خطوة إحياء المهرجانات الفنية التي افتقدتها منذ الستينيات من القرن الماضي. فلقد اجتمعت 12 سيدة ناشطة من مدينة صيدا باسم “اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية”، وبالتعاون والتنسيق مع نائبي المدينة ورئيس وأعضاء بلديتها وأثبتن أن صيدا تستحق وهي قادرة على أن يسطع نجمها في سماء لبنان كسائر المدن اللبنانية اللامعة بمهرجاناتها المتميزة. وفي أيلول الماضي استطعن التأكيد بأن هذه المدينة لديها الطاقات الكامنة التي تمكنها من النجاح في سباق التميز. وهكذا استعادت صيدا دورها بأن يكون لديها مهرجانات على مستوى يليق بأهلها وبتاريخها. وهنا اود ان ارحب بالفنان غي مانوكيان الذي اشجانا بالحانه في مهرجانات صيدا .. كذلك كللت المدينة عامها الماضي بنجاح جديد حيث أقيم ولأول مرة في مدينة صيدا قرية ميلادية في الاستراحة السياحية ضمن اجواء احتفالية متألقة واضواء وزينة واستعراضات ومواكب واعمال حرفية تقليدية. ولقد تم ذلك من خلال شراكة جمعت بين اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية ونادي روتاري صيدا حيث حصد هذا المشروع تميزا وحضورا بارزا أكدت من خلاله المدينة على أهمية التعاون وتضافر الجهود لضمان تحقيق واستمرارية حلم النهوض الثقافي والاجتماعي للمدينة. انه بذلك تستعيد المدينة دورها مقصدا لأبنائها ولزوارها ومركزا حيويا للأنشطة الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية في لبنان. سيرا على خطى الجمعيات الثلاث الحديثة في مدينة صيدا، اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية، المجلس الاهلي لمكافحة الادمان وجمعية اصدقاء جزيرة صيدا التي شكلت عنوانا حيا إضافيا للمشاركة بين كافة الأطياف الوطنية والسياسية والاجتماعية في المدينة تأسست أيضا جمعية ماراثون صيدا الدولي من 13 شاب وشابة متألقون في الأعمال التي يشغلونها في مختلف القطاعات الادارية والرياضية والتنموية”.

وتابع: “انطلاقا من هذه النجاحات وغيرها، نحن اليوم أمام اطلاق مشروع جديد نقف جميعا يدا بيد لضمان نجاحه وتألقه. وهو مشروع بنك عوده ماراثون صيدا الذي سيقام تحت شعار “منركض للتنمية والسلام” بتاريخ 23 نيسان القادم بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. وسيعود صافي ريع هذا السباق لتأهيل طرقات مدينة صيدا لتصبح صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. لقاؤنا اليوم هو للتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة في هذا النشاط الرياضي من كل المناطق اللبنانية وذلك لأنه يقام لأول مرة في مدينة صيدا ويهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الثقافة الرياضية والروح التنافسية الايجابية في كل لبنان وفي ذات الوقت العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون شريحة معتبرة من المجتمع من تخطي كل التحديات والصعوبات التي يواجهونها يوميا”.

وختم: “أود أن أعبر لكم عن فخري واعتزازي بأن مدينتنا صيدا تسجل قفزة نهضوية على أكثر من صعيد وهي تنمو وتزدهر وتتألق رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان وتمر بها المنطقة وهي تثبت أنها عندما تقرر أن تبدع وتتميز، فإنها تقوم بذلك في فضاء لا حدود له”.