السنيورة: قطعنا شوطا هاما في محاصرة آفة الادمان

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة “اننا قطعنا شوطا هاما في محاصرة آفة الادمان ولكن الجهود يجب ان تستمر لأنها مشكلة بدأ يعاني منها الشعب اللبناني كما تعاني منها منطقة صيدا وهذا التعاون بين المجلس الأهلي ومينتور التي يراسها صاحب السمو امر في غاية الأهمية ونامل ان يستمر ويكبر مع الأيام”.

وأشار خلال نشاط رياضي ترفيهي مشترك بين المؤسسة والمجلس الأهلي لمكافحة الادمان، الى “أنني اعبر عن ترحيبي بزيارة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مينتور” العربية لتمكين الاطفال والشباب الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الى صيدا وهو يدعم الجهود التي تبذل من قبل المدينة في محاربة آفة الادمان وبالتالي هذا المشروع الذي اسسه مجموعة من الناشطين في صيدا من كافة الأطياف في اطار المجلس الأهلي لمكافحة الادمان.

وحول ما اذا كان هناك مشروع مشترك محدد بين المجلس الأهلي ومينتور العربية، أوضح السنيورة انه “لا شك ان من ضمن جهود المجلس الأهلي ان يكون له مركز دائم ايضا من اجل تعزيز جهود التوعية للشباب والناشئة وايضا بالنسبة لمعالجة المدمنين وهذا الأمر ان شاء الله يتطلب المزيد من العمل والجهد واعتقد اننا على الطريق سائرون في هذا الأمر “.