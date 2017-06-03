السنيورة التقى سوسان وحبال والسعودي ووفودا وشخصيات

عرض الرئيس فؤاد السنيورة مع زواره في صيدا شؤونا عامة وقضايا تهم المدينة والجوار، فالتقى في مكتبه في الهلالية مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور عبد الواحد شهاب، كما التقى مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال الذي وجه اليه دعوة للمشاركة في افطار صندوق الزكاة- فرع صور.

وعرض السنيورة سير العمل بعدد من مشاريع المدينة مع رئيس بلديتها محمد السعودي، والتقى في حضوره رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا يوسف النقيب على رأس وفد من الجمعية، دعاه الى المشاركة في حفل افطار يتخلله تكريم الرئيس السابق للجمعية محمد راجي البساط. وكان اللقاء مناسبة اطلع خلالها السنيورة من الوفد على بعض المشاريع والبرامج التي يقوم بتنفيذها المجلس الاداري الحالي للمقاصد لتطوير مؤسسات الجمعية وتفعيلها بما يصب في خدمة رسالتها التربوية.

كذلك استقبل السنيورة وفدا من اللجنة التحضيرية لفعاليات “رمضان بيجمعنا بالبرامية تمشى معنا” التي تنظمها بلدية البرامية بالتنسيق مع جمعية صيدا انترناشيونال ماراثون من 15 الى 17 حزيران الجاري في شارع القصور. وضم الوفد رئيس بلدية البرامية جورج سعد، رئيس جمعية صيدا انترناشيونال ماراثون ناصر حمود، عضوي الجمعية غادة ايوب ابو فاضل واسامة ارناؤوط وسنا النويري مرجان.

واستقبل أيضا رئيس جمعية رعاية اليتيم سعيد مكاوي الذي دعاه لحضور السحور السنوي للجمعية، وفدا من قطاع الشباب في “تيار المستقبل” في صيدا في حضور السعودي، وفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان برئاسة عرب كلش.