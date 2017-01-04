السلطات التركية تحدد هوية منفذ اعتداء اسطنبول

أكدت السلطات التركية اليوم الأربعاء، أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة علما بانه لا يزال فاراً، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي الى اثارة الانقسام في المجتمع.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش اوغلو لوكالة أنباء “الأناضول”: “تم التعرف على هوية منفذ اعتداء اسطنبول الإرهابي” من دون كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي ادى الى مقتل 39 شخصاً واعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) مسؤوليته عنه.

ونشرت السلطات صوراً عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، الأول الذي يتبناه تنظيم “داعش” على الأراضي التركية.

وأورد الاعلام أنه تم صباح اليوم اعتقال 20 شخصاً على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات الى معرفة ما اذا كان لدى الرجل شركاء.

وقالت وكالة انباء “الاناضول” إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. وامس أعلن الاعلام التركي ان منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو اوزبكستان.