السلطات الاميركية تفرض عقوبات على 8 شركات روسية بسبب سوريا وإيران

وسعت السلطات الاميركية قائمتها للعقوبات المفروضة ضد روسيا، بإضافة إليها 8 شركات ومؤسسات روسية عاملة في القطاع العسكري.

وطالت العقوبات شركة “روس أوبورون اكسبورت” المصدر للأسلحة الروسية الصنع، وشركة “آفيا اكسبورت”، و”مكتب التصميم لصناعة المكنات”، وشركة “بازالت”، ومعهد أوليانوفسك للطيران المدني، ومركز أورال التدريبي للطيران المدني، وأكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للطيران الحربي، ومصنع صيانة الطائرات رقم 150.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن فرض تلك العقوبات يعود إلى قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية، ولا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في العام 2014.