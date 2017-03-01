السلسلة والضرائب المتعلقة بها رحلت الى المجلس النيابي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء الذي انتهى بترحيل سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتعلقة بها الى المجلس النيابي.

وبعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الاتية: أقرّ مجلس الوزراء جدول اعماله بكافة بنوده ونافشنا الموازنة العامة، ووصلنا الى المادة 82 ونأمل ان ننتهي من دراستها يوم الجمعة المقبل وكل شيء خير، وقطعنا كل البنود التي تمت مناقشتها بمشروع الموازنة .

واضاف: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة خاصة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل في شأن سلسلة الرتب والرواتب.

وأشار الى انه “اعتقد اننا يجب ان ننتهي من المناقشة يوم الجمعة المقبل لان الموازنة هي 90 مادة انهينا منها 82، وامل في جلسة يوم الجمعة ان ننتهي من الموازنة”.

وقال كل بنود الموازنة ستشاركون في مناقشتها مع الوزير المختص في نهاية اقرارها.

بدوره، اكد النائب ابراهيم كنعان ان المطلوب رؤية اقتصادية ومالية، لأن الموازنة ليست مجرد مشروع لتمويل كل شيء أو تأمين إيرادات من خلال الضرائب بلا رؤية واهداف.

يذكر أن الجلسة غاب عنه الوزيران جمال الجراح وبيار رفول ويتابع المجلس دراسة مشروع موازنة العام 2017.

وفي بعبدا، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة لقاءات ونوه بالعمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، مؤكدا أن مسيرة الاصلاح انطلقت وهي لن تتوقف، لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التواقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة.

وأكد خلال استقباله وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ان وقف الهدر والرشاوى والتعدي على المال العام، يصب في مصلحة استعادة سمعة الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وتعزيز هيبة المؤسسات والحفاظ على ملاءة الخزينة، ما يوفر الاعتمادات لتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية وتربوية.