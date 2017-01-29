السلام زغرتا يكتسح الراسينغ برباعية نظيفة

في المباراة الاخيرة من الاسبوع رقم 14 من الدوري اللبناني حقق نادي السلام زغرتا انتصار كبير ومستحق على حساب نادي الراسينغ برباعية نظيفة، ليصعد بذلك النادي الشمالي الى المركز الثالث في الترتيب العام.

وبالعودة الى اجواء اللقاء دخل لاعبو السلام المباراة بسرعة وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق ركلة جزاء نفذها ليوناردو بنجاح. وواصل لاعبو السلام ضغطهم الكبير على مرمى الخصم الامر الذي اسفر عن هدف ثاني للفريق عن طريق ادمون شحادة في الدقيقة 23. ولم تحمل الدقائق المتبقية من الشوط الاول اي جديد لينتهي بتقدم مستحق للسلام بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل السلام ضغطته، وتحصل نجم الراسينغ محمد جعفر على بطاقة حمراء صعبت المأمورية على زملائه للعودة الى اللقاء. وفي الدقيقة 85 تحصل الراسينغ على ركلة جزاء فشل في ترجمتها المهاجم عندان ملحم، لكن تفوق السلام كان واضحاً وعاد امادو نياس ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90، قبل ان يختتم جان جاك يمين مسلسل الاهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 93.